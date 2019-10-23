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Более 100 врачей пополнили штат московских поликлиник в рамках перехода на новый стандарт

Одним из главных параметров программы "Новый московский стандарт поликлиник" является повышение доступности первичной медицинской помощи

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Свыше 100 врачей разных специальностей пришли работать в московские поликлиники в рамках перехода учреждений на новый формат работы. Об этом сообщается в среду на сайте столичной мэрии.

"В городские поликлиники приняли на работу новых высококвалифицированных врачей. За последние два месяца штат столичных медицинских учреждений увеличился на 28 терапевтов и 28 врачей общей практики, 12 кардиологов, 10 оториноларингологов. Кроме этого, к работе приступили шесть хирургов, четыре офтальмолога, четыре колопроктолога, четыре невролога, два уролога и два аллерголога-иммунолога, один гастроэнтеролог. Расширение штата медицинских специалистов происходит в рамках перехода городских поликлиник на новый формат работы", - сообщается на сайте.

В этом году Москва запустила масштабную программу "Новый московский стандарт поликлиник". Один из важнейших параметров программы - повышение доступности первичной медицинской помощи. Для этого в филиалах каждой городской поликлиники организуют работу врачей восьми наиболее востребованных специальностей. Вести прием станут терапевты - врачи общей практики, кардиологи, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, урологи, оториноларингологи и хирурги, а во всех головных зданиях поликлиник принимать горожан будут специалисты пяти узких направлений: гастроэнтерологи, пульмонологи, колопроктологи, аллергологи-иммунологи и инфекционисты.

Предполагается, что московские поликлиники станут более комфортными для пациентов и сотрудников. В рамках программы до 2023 года в столице отремонтируют 135 зданий поликлиник. Первый этап начнется весной следующего года в 50 зданиях. Новый стандарт предусматривает создание комфортных кабинетов для врачей и пациентов, размещение диагностической аппаратуры, а также предполагает единый подход к формированию штатного расписания специалистов.

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