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Результаты школьных соревнований по 62 видам спорта теперь можно узнать онлайн

Информация на сайте Центра патриотического воспитания и школьного спорта распределена по административным округам, районам и возрастным группам

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Турнирные таблицы нынешнего сезона школьных спортивных соревнований будут доступны онлайн. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В этом сезоне результаты соревнований спортивной лиги для школьников можно узнать онлайн. Турнирные таблицы доступны на сайте Центра патриотического воспитания и школьного спорта. Информация распределена по административным округам, районам и возрастным группам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент на сайте представлены итоги состязаний только по футболу и волейболу. Результаты по другим видам спорта станут доступны в ближайшее время. Всего в нынешнем сезоне соревнования, в которых примут участие сотни тысяч школьников, пройдут в 62 спортивных дисциплинах.

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