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Более 646 тыс. кв. м жилья и 16 социальных объектов построят в ТиНАО до конца года

Всего с начала года в Новой Москве построили свыше 1 млн кв. м жилья

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Более 646 тыс. кв. м жилья, 16 социальных объектов и более 5 км дорог построят в Троицком и Новомосковском административном округах (ТиНАО) Москвы к новому году. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Плановые показатели ввода до конца 2019 года: 646,8 тыс. кв. м жилья, 347,4 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, 16 объектов социальной инфраструктуры, 5,3 км дорог", - сказал он.

По его словам, с начала года в Новой Москве построено более миллиона квадратных метров жилья, 679 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, более 11 км дорог, семь объектов социальной инфраструктуры. В результате появления новой инфраструктуры в ТиНАО добавилось более 6 тыс. жителей, создано 9,7 тыс. рабочих мест.

1 июля 2012 года, к Москве присоединили часть юго-западных территорий Московской области. Их площадь составила 148 тыс. га. Благодаря этому столица увеличилась почти в 2,5 раза. С 2012 года в Новую Москву инвестировано 1,4 трлн рублей, причем 1 трлн из этого составляют внебюджетные средства. Ожидается, что до 2035 года объем инвестиций достигнет 7 трлн рублей.

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