Московский октябрь может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Нынешний октябрь в Москве может стать самым теплым в истории метеонаблюдений. Об этом в среду сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"По предварительным оценкам, если у нас это тепло сохраняется, это будет один из самых теплых октябрей за историю наблюдений по Москве. Самый теплый октябрь сейчас считается с температурой 9 градусов тепла и отмечался он в 1967 году. У нас сейчас температура 9,5 градусов, но надо посмотреть еще восемь дней", - отметила собеседница агентства.

При этом, по ее словам, один из самых теплых октябрей за последнее время наблюдался в 2008 году. Тогда средняя температура воздуха составила 8,9 градусов тепла. Согласно прогнозу Гидрометцентра, до конца недели в Москве сохранится теплая погода, преимущественно без осадков. Так, в четверг днем ожидается 10-12 градусов тепла, в пятницу и субботу - 12-14. При этом в субботу возможны порывы ветра до 15 м/с.

"В воскресенье начнет меняться характер погоды, пойдет дождь. Но по температуре пока то же самое - 6-11 градусов тепла ночью и 10-15 днем. А в начале следующей недели ожидается уже понижение температуры на три градуса - ночью 4-9 градусов тепла, а днем - 7-12, - рассказала Макарова. - В течение этих пяти дней еще рано говорить о мокром снеге, температура больше подходит для дождя".