В Москве с начала года более 200 тыс. машин переместили на спецплощадки за нарушения

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Более 200 тыс. транспортных средств в Москве были задержаны и доставлены на специализированные стоянки за различные правонарушения с начала года. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"За девять месяцев 2019 года сотрудниками подразделений дорожно-патрульной службы Москвы задержано и перемещено на специализированные стоянки 204 578 транспортных средств", - сообщили в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что основанием во всех случаях задержания транспорта послужили нарушения, предусмотренные статьей 27.13 КоАП ("Задержание транспортного средства"). "Так, в числе задержанного и перемещенного количества транспортных средств почти 80 тыс. - за остановку или стоянку на пешеходном переходе и ближе 5 м перед ним", - привели пример в управлении.