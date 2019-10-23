Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дополнительно 10 тыс. человек будут работать ночью для завершения Большой кольцевой линии

Всего на всех участках строительства БКЛ работают 50 тыс. человек

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. 10 тыс. строителей привлекут дополнительно на работу в ночную 12-часовую смену для завершения в срок строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом сообщил в среду заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин на комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию.

"На всех участках БКЛ метро идет строительство, 50 тыс. человек в круглосуточном режиме, вахтовым методом по 12 часов, и 30% строителей (от 50 тыс. человек - прим. ТАСС) работают ночью. Чтобы к 2023 году закончить планируемое строительство, приняли решение добавить до 10 тыс. человек в ночную вахту. Ни одна страна в мире таких темпов строительства метро не имеет - 32 тоннелепроходческих щита работают в Москве для строительства метро", - отметил Хуснуллин.

Ранее он сообщил, что в этом году власти намерены достроить шесть станций метро, уточнив, что планируется открыть участок БКЛ между станциями "Авиамоторная" и "Лефортово", а также последний участок Некрасовской линии, а с 2020 года до конца 2023 года планируется построить еще более 100 км линий метро, 41 станцию и пять электродепо.

Планируется продлить Калининско-Солнцевскую линию до станции "Внуково", Люблинско-Дмитровскую - до "Физтеха", Сокольническую - до "Потапово". Кроме того, власти намерены начать строительство новых радиальных линий метро: Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на северо-западе Москвы
Инцидент произошел на улице Народного ополчения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС