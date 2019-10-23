Дополнительно 10 тыс. человек будут работать ночью для завершения Большой кольцевой линии

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. 10 тыс. строителей привлекут дополнительно на работу в ночную 12-часовую смену для завершения в срок строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом сообщил в среду заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин на комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию.

"На всех участках БКЛ метро идет строительство, 50 тыс. человек в круглосуточном режиме, вахтовым методом по 12 часов, и 30% строителей (от 50 тыс. человек - прим. ТАСС) работают ночью. Чтобы к 2023 году закончить планируемое строительство, приняли решение добавить до 10 тыс. человек в ночную вахту. Ни одна страна в мире таких темпов строительства метро не имеет - 32 тоннелепроходческих щита работают в Москве для строительства метро", - отметил Хуснуллин.

Ранее он сообщил, что в этом году власти намерены достроить шесть станций метро, уточнив, что планируется открыть участок БКЛ между станциями "Авиамоторная" и "Лефортово", а также последний участок Некрасовской линии, а с 2020 года до конца 2023 года планируется построить еще более 100 км линий метро, 41 станцию и пять электродепо.

Планируется продлить Калининско-Солнцевскую линию до станции "Внуково", Люблинско-Дмитровскую - до "Физтеха", Сокольническую - до "Потапово". Кроме того, власти намерены начать строительство новых радиальных линий метро: Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской.