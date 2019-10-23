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Заммэра пригласил депутатов Мосгордумы спуститься на стройплощадки станций метро

Марат Хуснуллин предложил столичным парламентариям ознакомиться со сложными условиями работы строителей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы могут спуститься на строительные площадки новых станций Московского метрополитена для ознакомления со сложными условиями работы строителей. Об этом сообщил в среду на комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

"Я предлагаю всем депутатам спуститься в шахту метро. Спуститесь, запишитесь. Детям своим будете рассказывать <...> Сходите, поймете в каких условиях люди работают. Официально делаю приглашение. Я каждую субботу провожу объезд, спуститесь вместе со мной", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что столичное метро строится быстрыми темпами, и при нормативном сроке в восемь лет некоторые станции сдают в срок от двух до шести лет. По его словам, часто строительство ведется в тяжелых условиях и в ночное время, а также при влажности в 80% и по колено в воде.

"Все разговоры, что это причинит какой-то вред для жителей - это пустые разговоры. Мягко говоря, люди занимаются политической спекуляцией <...> Метро - это единственная возможность для города, которая дает гарантированную транспортную доступность для 95% жителей. Поэтому метро надо поддерживать, пока есть возможность и пока есть деньги в бюджете города", - сказал заммэра.

Также Хуснуллин призвал депутатов "не спекулировать" на теме метро. В качестве примеров таких спекуляций он назвал заявления о том, что строительство метро может привести к просадке грунта. Заммэра отметил, что нигде в мире не удается добиться таких показателей по скорости строительства и ввода метро в эксплуатацию, как в Москве.

Ранее он сообщил, что в этом году планируется достроить шесть станций метро, а с 2020 до конца 2023 года - еще 41 станцию. Заммэра уточнил, что в этом году планируется открыть участок Большой кольцевой линии между станциями "Авиамоторная" и "Лефортово", а также последний участок Некрасовской линии, а с 2020 до конца 2023 года планируется построить еще более 100 км линий метро, 41 станцию и пять электродепо. Планируется продлить Калининско-Солнцевскую линию до станции "Внуково", Люблинско-Дмитровскую - до "Физтеха", Сокольническую - до "Потапово". Кроме того, власти намерены начать строительство новых радиальных линий метро: Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской.

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