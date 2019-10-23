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Строительство ЦКАД в Новой Москве планируют завершить к началу 2021 года

Общая длина трассы составит около 530 км

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в границах Новой Москвы планируется завершить к началу 2021 года. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

"ЦКАД активно строится. Рассчитываем, что к концу 2020 - началу 2021 года он будет построен. Для нас это очень важный транспортный проект", - сказал он.

Движение по первому участку ЦКАД в границах Новой Москвы запланировано на конец текущего года.

ЦКАД - проект кольцевой автодороги вокруг Москвы, расположенной на максимальном удалении в 50 км от МКАД, ее длина составит около 530 км и пройдет по территориям Новой Москвы и Подмосковья. Строительство началось в 2015 году. Дорога состоит из пяти участков. Как следует из обновленного графика строительства, первый, третий и пятый участки ЦКАД должны быть построены в октябре 2020 года, четвертый - в октябре 2021 года.

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