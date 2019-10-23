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Пробки в Москве достигли восьми баллов

Движение затруднено на МКАД, ТТК, Ленинском проспекте, Дмитровском, Ленинградском, Алтуфьевском и Щелковском шоссе

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик среды оценивается в восьми баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 18:30 мск.

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время скорость движения снижена почти на всем протяжении МКАД, Третьего транспортного кольца, Ленинского проспекта, Дмитровского, Ленинградского, Алтуфьевского и Щелковского шоссе.

МКАД загружен на западе по внутренней стороне, на северо-западе и юго-востоке - в обоих направлениях, а также на юго-западе - по внешней стороне.

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