В Москве наградили пары, прожившие в браке более 50 лет

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Награждение 500 московских пар, проживших в браке 50, 60 и более лет, прошло в среду в концертном зале "Россия". Юбилярам вручили благодарственные письма мэра столицы и памятные подарки, также в их честь прошел торжественный концерт. Корреспондент ТАСС выяснил у семейных пар, как им удалось сохранить счастливый брак в течение стольких лет, а также узнал у психологов столичного департамента соцзащиты населения, в каком возрасте молодым людям стоит жениться, и как сделать, чтобы неизбежные конфликты не привели к разводу.

Подходящий возраст для брака

Психолог Центра социальной помощи семье и детям "Западное Дегунино" Любовь Богатейшая считает, что наиболее благоприятный возраст для заключения брака в настоящее время 25-30 лет - более поздний, чем у родителей сегодняшней молодежи. "Я родилась в СССР, тогда мы немножко по-другому смотрели на мир, сейчас у людей более высокие требования. Если молодые люди поженятся, как когда-то было принято в 21-22 года со студенческой скамьи, у них, скорее всего, не будет никакой материальной базы и при этом будут завышенные требования. Благоприятный психологический возраст для создания семьи у мужчины - 28-30 лет. Он закончил институт, около шести лет отработал, ему есть, что предложить", - сказала психолог.

Она также отметила, что для девушки этот возраст приблизительно такой же - от 25 до 30 лет, когда человек зрелый уже не только физиологически, но и психологически. "Бывает, что девушка выходит замуж, чтобы убежать от родителей - из одной клетки в другую. Ранние и необдуманные браки часто приводят к разводам", - отметила собеседница агентства.

По ее мнению, паре мог бы помочь понять, подходят ли они друг другу, некоторый опыт совместного ведения хозяйства. "Сейчас многие пары живут вместе, не расписавшись. Конечно, в длительной перспективе это неправильно, но, например, год совместной жизни позволит людям понять, подходят ли они друг другу, чувствуют ли они себя счастливыми рядом, складываются ли у них интимные отношения. Если все хорошо, пара сможет с уверенностью официально закрепить отношения", - сказала она.

По ее словам, кризисным периодом существования семьи часто является срок от трех до семи лет. "Это период принятия на себя супружеских обязательств, когда появляются дети, когда люди ищут себя и реализовываются", - пояснила психолог. Следующий непростой период - от 17 до 25 лет - когда дети покидают семью, и супруги могут почувствовать, что больше друг другу не нужны, особенно, если до этого у них были какие-то конфликты, и они сохраняли отношения только ради детей.

Принимать и уважать друг друга

По мнению специалиста, крайне важным для сохранения крепких отношений является поддержание чувства собственного достоинства. "Важно, чтобы, придя домой, ты чувствовал себя человеком, знал, что тебя принимают и уважают со всеми минусами и проблемами. Эта потребность тесно связана с такими понятиями, как гордость, тщеславие, самолюбие - эти качества находятся в глубинных слоях психики и могут проявляться, если есть проблемы с ощущением чувства собственного достоинства. Мы любим тогда, когда нас любят в ответ и ценят, без этого невозможна психологическая устойчивость. Если чувство собственного достоинства будет задето, то оскорбления, обиды, неудовлетворенность друг другом накапливаются и выливаются в конфликты, которые приводят к расторжению брака", - подчеркнула эксперт.

При конфликтах она рекомендует обсуждать их причину, озвучивать проблему. По ее словам, в семье необходимо создавать доверительно-дружеские отношения между супругами, важно наличие общих целей, интересов. "Необходимо уважение, любовь, терпение, принятие избранника таким, какой он есть, без переучивания его под себя. И, конечно, взгляд семьи на себя, как на слово "мы", а не "я", - добавила она.

Учиться разговаривать

В свою очередь, заведующая отделением психологической помощи Кризисного центра помощи женщинам и детям Любовь Выжанова считает, что к разрушению многих семей приводит несовпадение базовых ценностей, неумение слушать и выражать свою точку зрения. "У мужчин зачастую в какой-то момент просто заканчивается словарный запас, и они начинают молчать или бьют кулаком по столу, а надо учиться разговаривать, передавать свои мысли, аргументировать позицию. Или бывает, что кто-то в паре холерик и он уже обозначил шесть пунктов по своему мнению, а его собеседник - флегматик - осознал только первый. Но надо же чувствовать партнера, говорить медленнее, например", - сказала она.

Специалист отметила, что, как правило, у каждого человека есть около десяти серьезных мировоззренческих позиций, например, религиозные взгляды, политические убеждения, отношение к родителям, и несовпадение в них должно заставить людей серьезно задуматься. "Возьмем в качестве примера отношение к животным: жена непременно хочет завести кошку и двух собак, она так привыкла, и иное ей кажется ненормальным, а мужа раздражают животные. И они постоянно будут к этой теме возвращаться, а когда ребенок скажет, что хочет собаку, то и его будут использовать в борьбе за свою позицию", - пояснила психолог.

Еще один важнейший принцип совместной жизни - не сваливать свои претензии к партнеру в одну кучу, разбирать проблемы по отдельности. "Допустим, муж не позвонил вовремя - об этом ему стоит сразу сказать, в спокойном тоне, и сообщить только об этом, не примешивая к этому, что он еще и цветы не дарит, и гвоздь дома не забьет, иначе это перерастет в обмен взаимными оскорблениями. И говорить надо только о своих чувствах, о том, что вы огорчены, расстроены, а не о том, что он плохой", - уточнила Выжанова.

При этом она рекомендует мужчинам чаще говорить своей жене о любви, а женщинам - о своем уважении, уметь признавать свои ошибки, не шутить обидно в адрес друг друга. "Шутка может быть смешная, но не должна быть обидной, надо не переходить в колкости. Если чувствуете, что выходите из себя, возьмите паузу. Буквально 40 секунд надо подышать через нос, спокойно, эта маленькая техника автоматически на физиологическом уровне гасит вспыльчивость", - отметила собеседница.

Она также добавила, что отношения укрепляют общие увлечения, которые можно вместе создавать, и живой интерес друг к другу. "Мне рассказала женщина, что никогда не слушала русский рок, но муж стал водить ее на концерты, и она по-настоящему полюбила эту музыку. Так что еще должна быть открытость к новому, пары могут вместе смотреть и обсуждать фильмы, им должно быть важно мнение партнера об этой ленте, они могут путешествовать вместе. Только в длительных отношениях мы можем раскрыться как личность по-настоящему, это невозможно сделать за пять лет. Муж и жена как два зеркала - они развиваются в паре", - подчеркнула специалист.

Хорошие воспоминания и общие интересы

Супруги Галина Сергеевна и Евгений Николаевич, которые состоят в браке больше 50 лет, рассказали корреспонденту ТАСС, что теплые воспоминания помогли им преодолеть кризисные периоды. "Мы очень долго знакомы, сидели за одной партой в техникуме. Я в 21 вышла замуж, ему было 23. Мы пережили многое вместе, были и очень тяжелые времена - у нас умер один ребенок. Когда становилось особенно тяжело, помогали воспоминания - мы вспоминали все самое хорошее, что у нас было, чтобы пересилить это, и жизнь нормализовалась. Сейчас у нас уже внуки, старший закончил университет, младший ходит в школу", - рассказала Галина Сергеевна.

Она отметила, что супругам надо обязательно иметь общие интересы. "Мы, например, оба любим путешествовать, любим море, подводный мир, много плавали с маской и трубкой, были в Египте много раз. Как-то показывала знакомым фотографии с рафтинга, меня спросили сколько лет этой фотографии, а я говорю: "Вообще-то две недели", - смеется женщина.

А Владимир Федорович и Наталья Ивановна, живущие вместе уже 52 года, рассказали, что из-за командировки мужа им пришлось два года быть в разлуке. "Когда я работал в МВД, меня на два года командировали в Афганистан, но мне говорили, что туда можно поехать с женой, а на месте я узнал, что за месяц до моего прибытия там погибла одна из жен наших сотрудников, поэтому запретили брать жен, это было опасно. Два года мы прожили раздельно, на месяц всего меня отпускали в отпуск домой", - вспоминает Владимир Федорович.

Супруги рассказали, что период командировки был очень тяжелым для них, но сохранить чувства в разлуке им помог патриотизм, понимание важности целей, из-за которых они временно не вместе. Владимир Федорович добавил, что в Афганистане получил инструкцию отрастить усы, а жена впоследствии, уже в Москве, запретила ему их сбривать. Сейчас оба супруга - активные участники "Московского долголетия", Наталья Ивановна ходит на рисование, немецкий и зумбу, а Владимир Федорович занимается настольным теннисом.