Эксперт: блокчейн-технологии помогли формировать электронные очереди в соцпроектах Москвы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Блокчейн-технологии показали свою эффективность при формировании электронных очередей в социальных проектах Москвы, в частности такого как "Ярмарка выходного дня". Об этом сообщил в среду начальник управления технологий распределенных реестров департамента информационных технологий города Кирилл Поляков на форуме "Открытые инновации".

Блокчейн-платформа позволяет записывать информацию в распределенный реестр, но изымать ее оттуда - нельзя. Использование технологии блокчейн обеспечивает прозрачность. Любой желающий может следить за ходом продвижения заявок, а также стать участником сети блокчейн.

"В "Ярмарках выходного дня" нужно было <...> записать логику, то есть не только хранить голоса фермеров, но и доказать им, что подмены голосов не происходит, когда он сначала был первым, а потом стал третьим. После каждой ярмарки проходит конфликтная комиссия - процедура, после которой фермеры могут обжаловать результат. К нам они приходили с фразой: "Вы нас не обманете, наши данные лежат в блокчейне, мы их видели". <...> Не факт, что фермер понимает, что такое блокчейн, но доверяет он ему больше, чем нам. Значит, свою задачу мы выполнили", - сказал Поляков.

Хотя блокчейн относят к информационным технологиям, но по своей сути это технология социальная, полагает президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев. "Эта технология меняет и рынок, и отношения между людьми. Ее функция - перейти от недоверия к доверию в наших отношениях друг с другом, с корпорациями и с государством. Особенно эта потребность ощущается рынком интеллектуальной собственности", - сказал он, отметив, что интеллектуальная собственность нематериальна, поэтому весьма гибка и по форме, и по своему содержанию, и по режимам охраны.

В ходе дискуссии "Эра технологий доверия (Blockchain)" эксперты также обсудили реализацию крупных межотраслевых проектов на основе систем распределенного реестра, а также консолидацию усилий государства и бизнеса для развития этой технологии.

Форум "Открытые инновации" проходит с 21 по 23 октября в формате трех тематических дней на площадке технопарка "Сколково" в Москве. Участники обсуждают интеграцию в мировую экономику современных технологий, под влиянием которых она должна перейти на социально ориентированную модель развития, направленную прежде всего на улучшение качества жизни. В мероприятии примут участие более 600 спикеров из 90 стран, в том числе из США, Великобритании, Китая, Японии, Франции, Германии, а также ведущие ученые, основатели стартапов, представители институтов развития, лидеры российского и международного бизнеса.