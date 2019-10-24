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Облачная погода и до 12 градусов тепла ожидается в Москве 24 октября

Ночью температура воздуха может опуститься до плюс 5 градусов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе температура воздуха составит 10-12 градусов тепла. В ночь на 25 октября она может опуститься до плюс 5 градусов. Ветер западный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 8-13 градусов тепла. В ночь на 25 октября столбики термометров могут опуститься до отметок плюс 2 градусов.

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Россия
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