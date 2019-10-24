Лекция о первой помощи при инсульте пройдет в "Зарядье" 29 октября

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Главный внештатный специалист по неврологии департамента здравоохранения Москвы, исполняющий обязанности директора Федерального центра цереброваскулярной патологии и инсульта Минздрава РФ Николай Шамалов 29 октября в парке "Зарядье" расскажет о первой помощи при инсульте. Об этом в четверг сообщается на сайте московской мэрии.

"В павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье" 29 октября пройдет встреча с Николаем Шамаловым - главным внештатным специалистом по неврологии департамента здравоохранения Москвы", - говорится в сообщении.

Врач расскажет о том, что такое инсульт, как определить его по первым признакам и оказать первую помощь, а также о современных способах его лечения. Встреча пройдет в рамках программы "Здоровая Москва". Мероприятие начнется в 19:00.