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"Мосгортранс" назвал самый популярный маршрут электробуса в столице

Им стал маршрут от Ярославского района до станции метро "ВДНХ"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Маршрут электробуса №Т76, который следует из Ярославского района Москвы к метро "ВДНХ" оказался самым популярным среди других маршрутов электробусов в городе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба "Мосгортранса".

"Самый популярный маршрут электробуса № Т76 связывает Ярославский район со станцией метро "ВДНХ". Ежедневно им пользуется более 20 тыс. человек. В общей сложности с сентября прошлого года автобусы на электротяге перевезли свыше 16 млн пассажиров", - говорится в сообщении.

В "Мосгортрансе" напомнили, что сейчас в Москве курсируют более 220 электробусов по 14 маршрутам. Все они отечественного производства "Камаз" или ГАЗ.

"Электробус - транспорт Москвы будущего. Он надежный, экологичный, маневренный и современный. Это большой шаг вперед в развитии городского транспорта. Сейчас столичные электробусы перевозят более 135 тыс. пассажиров в день", - процитировали в сообщении главного инженера "Мосгортранса" Павла Хмелева.

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