Превращенный в ступени театра в Москве постамент памятника Бекетову вернут на его могилу

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Разобранные во время работ по благоустройству Театра эстрады в Москве гранитные плиты оказались постаментом надмогильного памятника полковнику Петру Бекетову и его жене Ирине, расположенного на кладбище Донского монастыря. Его могут вернуть на место, сообщил в четверг портал мэра и правительства столицы.

Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появились фотографии сложенных у Театра эстрады гранитных плит с датами и надписями, похожих на надгробия. Это вызвало общественный резонанс.

"Москвичи вновь проявили неравнодушие в вопросах сохранения культурного наследия. Горожане, заметившие на бывших ступенях Театра эстрады старинные надписи, сразу стали писать нам в социальные сети, а также звонить на горячую линию. Сотрудники департамента незамедлительно выехали, чтобы оценить ситуацию", - процитировали в сообщении руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Департамент культуры по итогам экспертного расследования подтвердил, что плиты являются фрагментами надмогильного памятника Бекетовым, их транспортировали на территорию Донского монастыря. Специалисты музея Щусева оценят возможность вернуть постамент на место.

Емельянов отметил, что так часто использовали надгробия XVII века в первые годы советской власти.

Бекетовых похоронили на кладбище Новоспасского монастыря. В 1927 году скульптуры памятника (аллегорические фигуры Веры и Надежды) переместили в усыпальницу Голицыных Донского монастыря. Сейчас этот предмет искусства включен в собрание Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева.