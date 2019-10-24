Фестиваль "Золотая осень" посетили около 6,7 млн человек

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Около 6,7 млн человек посетили фестиваль "Золотая осень" в Москве, который прошел с 4 по 13 октября, сообщила в четверг пресс-служба организаторов.

"В столице завершился самый масштабный гастрономический фестиваль цикла "Московские сезоны" - "Золотая осень". За 10 дней, с 4 по 13 октября, на площадках по всему городу побывали 6,7 млн москвичей и туристов (это на 200 тыс. посетителей больше, чем на "Золотой осени" - 2018). Всего на фестивале продано 198 тонн рыбы, морепродуктов, мяса, сыров, молочной продукции, овощей, фруктов и сладостей", - говорится в сообщении.

Больше всего гости фестиваля приобрели кондитерских изделий - 118,6 тонн. Также они купили 29,5 тонн сыров и молочной продукции, 19,5 тонн рыбы и морепродуктов, более 16 тонн мясных деликатесов и более 14 тонн овощей и фруктов. "За 10 дней гастрономического праздника гости съели 130 тыс. порций горячих блюд и выпили 140 тыс. литров согревающих напитков (кофе, чая, горячего шоколада, напитков на основе полезных лесных ягод).

В мастер-классах фестиваля приняли участие 15,6 тыс. человек, концертные программы посмотрели 76 тыс. человек, в спортивных мероприятиях были задействованы 50 тыс. человек, на каруселях покатались около 300 тыс. человек.

Традиционный осенний гастрономический фестиваль "Золотая осень" прошел в Москве с 4 по 13 октября. Он охватывает свыше 1,5 тыс. площадок, включая четыре площадки в центре города, 27 - в округах, 96 ярмарок выходного дня, 22 сельскохозяйственных рынка и сотни сетевых и несетевых магазинов.