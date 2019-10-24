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В Москве построят 800 кв. м больничных помещений до 2025 года

Планируется завершение строительства больницы им. Виноградова, детской и взрослой инфекционной больницы, а также нового онкологического центра в больнице им. Логинова

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Почти 800 тыс. кв. м больничных помещений, в том числе онкоцентр и инфекционную больницу, планируется построить в Москве в течение ближайших пяти лет, сообщил в четверг руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун на заседании комиссии Мосгордумы по здравоохранению.

"На ближайшую пятилетку предусмотрено 800 тыс. кв. м для строительства новых объектов. Это завершение стройки больницы имени Виноградова, детской и взрослой инфекционной больницы. Это и новый онкологический центр в больнице имени Логинова на шоссе Энтузиастов на 600 коек, шесть скоропомощных пристроек, фактически маленьких больниц внутри клиник, которые смогут увеличить поток до 200-300 человек в сутки", - сказал Хрипун.

По его словам, расходы столицы на здравоохранение, согласно проекту бюджета Москвы на 2020 год и плановый двухлетний период, увеличатся более чем на 30% по сравнению с показателем 2019 года. "Это значительное улучшение финансирования отрасли, которое позволит развивать все виды помощи: скорую, амбулаторно-поликлиническую, стационарную, паллиативную, реабилитацию. Наш приоритет на 2020 году - улучшение работы поликлиник", - отметил Хрипун.

Основное внимание в ближайшие три года будет уделяться борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, поскольку они являются основной причиной смертности. Также упор будет сделан на охрану материнства и детства, паллиативную помощь.

Хрипун добавил, что в Москве функционируют около 440 поликлиник. За последние восемь лет построено 14 поликлиник, до конца года пациентов примут еще шесть новых учреждений. Более 130 зданий поликлиник в течение трех лет будут реконструированы, на это выделено 40 млрд рублей.

Профильные комиссии Мосгордумы ранее рекомендовали столичному парламенту принять в первом чтении проект закона Москвы "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов". Проект бюджета на рассмотрение думы был внесен 15 октября мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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