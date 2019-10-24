В ГАИ посоветовали москвичам перейти на зимнюю резину

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция просит водителей заменить на автомобилях летнюю резину на зимнюю в связи с понижением температуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Во избежание "дня жестянщика" сотрудники Госавтоинспекции просят водителей транспортных средств заранее поменять летние колесные покрышки на зимние", - сообщили в Госавтоинспекции.

Как отметили в пресс-службе, по прогнозам Гидрометцентра России, уже на следующей неделе, начиная со вторника, ожидается понижение ночной температуры ниже нулевой отметки термометра. В начале сезона похолоданий водитель может быть не подготовлен к резкому обледенению дорог, что может привести к риску увеличения количества ДТП и мелких аварий.