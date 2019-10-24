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Власти Москвы: проект новой канатной дороги не будет полностью дотационным

Канатку планируют проложить над Химкинским водохранилищем от станции метро "Сходненская" до "Речного вокзала"

АНКАРА, 24 октября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Мэрия Москвы рассчитывает, что проект по строительству канатной дороги через Химкинское водохранилище не будет полностью дотационным, как это реализовано в Анкаре. Об этом сообщил в четверг в беседе с корр. ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе рабочей поездки в турецкую столицу.

"Мы прорабатываем несколько проектов, куда могли бы быть интегрированы канатные дороги. С точкой зрения экономического блока, мы прорабатываем возможные схемы взаимодействия с производителями и потенциальными участниками. Наш первый опыт транспортной артерии через создание канатной дороги - это строительство канатки через Химкинское водохранилище. В этом году подведем итоги по приему заявок на заключение концессионного соглашения, в рамках которого потенциальные участники предложат свои условия реализации этого проекта за свой счет", - отметил заммэра.

"Для нас это очень важно. С учетом пассажиропотока и дополнительной инфраструктуры мы рассчитываем, что проект будет самоокупаемым и рентабельным для будущего концессионера", - добавил Ефимов.

По его словам, "сама канатная дорога отойдет в собственность города, и в случае форсмажора город продолжит эксплуатацию дороги, и это никак не скажется на ее транспортной доступности и удобстве для жителей".

"Также мы прорабатываем разные варианты взаимодействия с инвесторами в будущем. При этом речь идет не просто о выполнении строительных работ, но и о возможности заключения длинного контракта на последующую эксплуатацию сложного транспортного комплекса", - подчеркнул Ефимов.

Первая канатная дорога в Москве открылась 27 ноября 2018 года. Ее маршрут проходит над Москвой-рекой и связывает смотровую площадку на улице Косыгина со стадионом "Лужники". Власти Москвы объявили конкурс на строительство второй канатной дороги, которая протянется над Химкинским водохранилищем от станции метро "Сходненская" до "Речного вокзала".

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