Дополнительно 500 врачей узкой специальности примут в поликлиники Москвы до конца года

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают, что на работу в столичные поликлиники до конца года придут около 500 узких специалистов. Об этом сообщил в четверг руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

"В каждом здании московской поликлиники уже с начала следующего года должны быть, как минимум, восемь наиболее востребованных специалистов. Они берут на себя 80% и более от всего потока обращающихся. На некоторых позициях узких специалистов - кардиолога, невролога, эндокринолога - есть вакансии. Мы эти вакансии закроем, надеюсь, до конца этого года. В наших планах принять около 500 врачей", - сказал он на заседании комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья.

Он добавил, что за последние два года количество врачей в Москве увеличилось более чем на две тысячи. По его словам, в столице уделяют особое внимание качеству медицинского обслуживания и квалификации работников сферы здравоохранения. Так, в этом году в Москве стартовал проект по оценке профессиональных компетенций врачей, поступающих в московские поликлиники. Теперь, помимо высшего образования и опыта, кандидату необходимо пройти тестирование профессиональных знаний, оценку практических навыков и решение ситуационных задач по специальности, после чего он получает оценку профессионального медицинского сообщества города и рекомендацию к трудоустройству.