Всероссийский слет студенческих отрядов в Москве соберет более 6 тыс. человек

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Всероссийский слет участников и ветеранов студенческих строительных отрядов открывается в Москве в пятницу. Форум приурочен к 60-летию движения и 15-летию со дня образования общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО).

"Участие в слете примут более 6 тыс. человек из 80 регионов России, стран СНГ и Балтии: лучшие представители современных студенческих отрядов и ветераны движения, представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, крупнейшие работодатели, общественные деятели. Также ожидается, что мероприятие посетят представители 10 стран СНГ и Балтии", - сообщил ТАСС представитель организаторов форума.

Программа слета

В программе слета запланировано более 20 различных мероприятий. Ключевым событием станет церемония открытия, которая пройдет в Государственном Кремлевском дворце. "В этот вечер в Кремле соберутся сразу несколько поколений бойцов студенческих отрядов: от ветеранов, строивших БАМ, до современных представителей движения. На главной сцене Государственного Кремлевского дворца состоится церемония награждения лучших представителей студенческих отрядов, а также будет названо лучшее региональное отделение РСО по итогам работы в 2019 году", - сказали в пресс-службе организации.

Кроме того, утром в пятницу на Казанском вокзале откроют памятную доску, посвященную отправке "первого студенческого строительного отряда на целину". Как пояснили организаторы слета, первый отряд отправился в путь в 1959 году и состоял из более чем 300 студентов физического факультета МГУ.

В рамках деловой программы пройдут круглые столы и встречи с представителями министерств, органов законодательной власти, партнерами и крупными работодателями. В частности, будет подписано соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией "Росатом", уточнили в пресс-службе.

На площади напротив учебного корпуса физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова состоится торжественная закладка памятной плиты в честь 60-летия движения студенческих отрядов. Также на Воробьевых горах перед главным корпусом университета будет зафиксирован рекорд России в номинации "Наибольшее количество людей, поющих одновременно под гитары". "Более 2 тыс. студентов со всей России исполнят под гитары знаменитые песни студенческих отрядов", - отметили организаторы.

Во второй день слета в концертном зале гостиницы "Космос" пройдет творческий фестиваль, "в рамках которого коллективы студенческих отрядов продемонстрируют свое актерское мастерство, вокальные и хореографические данные". Также на этот день намечен финал всероссийского конкурса красоты и талантов "Мисс и мистер Российские студенческие отряды".

Торжественное закрытие слета состоится вечером в субботу. "В рамках закрытия будут подведены итоги мероприятия, пройдет дискотека со звездами телеканала Муз-ТВ", - отметил представитель организаторов.