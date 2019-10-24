В Москве пройдет вечер памяти белорусского композитора Игоря Лученка

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Вечер памяти белорусского композитора Игоря Лученка состоится в пятницу в Центральном доме кинематографистов в Москве, сообщили организаторы вечера.

В мероприятии примут участие певцы Лев Лещенко, Владимир Провалинский и Виктория Шевцова, художественный руководитель арт-проекта "Тенора XXI века" Дмитрий Сибирцев, композиторы Александр Симканич и Антон Боев, артист Александр Олешко и другие. Концерт пройдет под аккомпанемент Московского государственного симфонического оркестра под художественным руководством Ивана Рудина. Гости вечера увидят архивные фотоматериалы, фрагменты фильмов, в которых исполнялись песни и музыка композитора.

Игорь Лученок родился 6 августа 1938 года в Марьиной Горке (Минская область) в семье врача. В раннем возрасте будущий композитор освоил цимбалы, скрипку, баян, а уже в 13 лет был принят в среднюю специальную музыкальную школу при Белорусской государственной консерватории. В 1961 году Лученок окончил Белорусскую консерваторию по классам фортепиано и композиции. После Белорусской консерватории Лученок обучался в Ленинградской консерватории под руководством народного артиста РСФСР, профессора Вадима Салманова (1912-1978) и в аспирантуре при Московской государственной консерватории под руководством советского композитора, профессора Тихона Хренникова (1913-2007).

В 1982-1986 годах Лученок был ректором Белорусской государственной консерватории, с 1980 года он возглавлял Белорусский союз композиторов. Лученку присвоили звания народного артиста Белоруссии и народного артиста СССР. Он является лауреатом премий Ленинского комсомола и Государственной премии Белоруссии, специальной премии президента Белоруссии, награжден орденами "Знак Почета", Дружбы народов, Франциска Скорины, стал первым белорусом, звезда с именем которого была заложена на площади звезд в Москве.

В своих произведениях композитор неоднократно обращался к творчеству таких известных белорусских поэтов, как Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович, Максим Танк, Аркадий Кулешов. Поклонники его творчества знают и любят такие его произведения, как "Майский вальс", "Мой родной край", "Журавли на Полесье летят", "Вероника", "Алеся", "Очарованная моя" и многие другие. Каждый час куранты на башне Минской ратуши отбивают мелодию Лученка из "Песни о Минске".

Композитор умер 12 ноября 2018 года в возрасте 80 лет.