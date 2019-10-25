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В пятницу воздух в Москве и Подмосковье прогреется до 14 градусов тепла

В пятницу в столице и области утром будет действовать желтый уровень опасности из-за тумана, а вечером - из-за порывистого ветра

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Переменная облачность и до 14 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье 25 октября, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве и Подмосковье до 14 градусов тепла, ночью в столице похолодает до 6 градусов, по области - до 3 градусов.

В дневные часы в регионе преимущественно без осадков, южный и юго-западный ветер не превысит 10 м/с.

В ночь на субботу осадки маловероятны, порывы юго-западного и западного ветра могут достигать 15 м/с.

25 октября в Москве и Подмосковье до 09:00 будет действовать желтый уровень опасности из-за тумана и с 21:00 - из-за порывистого ветра.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

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