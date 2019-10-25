Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 15 градусов тепла ожидается в Москве на выходных

В субботу в столице будет преимущественно без осадков, в воскресенье местами возможен небольшой дождь, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Теплая, но ветреная погода ожидается 26 и 27 октября в Москве, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Выходными я призываю наслаждаться безудержно. Погода будет теплая: в субботу - 12-14 градусов тепла, даже до 16 градусов тепла в воскресенье, но уже облачно. Уже нет того яркого солнышка, которое радовало нас всех. Будет усиливаться ветер: в субботу - до 15 м в секунду, в воскресенье - до 15-16 м в секунду", - сказал он.

В субботу, по его словам, в столице будет преимущественно без осадков, в воскресенье будет более облачно, местами возможен небольшой дождь.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Автобусы запустят на Горьковском направлении МЖД из-за отмены нескольких электричек
Для проезда на автобусах пассажирам потребуется предъявить билеты или абонементы ЦППК, действительные на маршруте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС