Около 15 градусов тепла ожидается в Москве на выходных

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Теплая, но ветреная погода ожидается 26 и 27 октября в Москве, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Выходными я призываю наслаждаться безудержно. Погода будет теплая: в субботу - 12-14 градусов тепла, даже до 16 градусов тепла в воскресенье, но уже облачно. Уже нет того яркого солнышка, которое радовало нас всех. Будет усиливаться ветер: в субботу - до 15 м в секунду, в воскресенье - до 15-16 м в секунду", - сказал он.

В субботу, по его словам, в столице будет преимущественно без осадков, в воскресенье будет более облачно, местами возможен небольшой дождь.