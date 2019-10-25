Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 4 ноября

Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что это касается в том числе парковок с тарифом в 380 рублей в час в дневное время

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Парковка в Москве будет бесплатной в понедельник, 4 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"4 ноября в России отмечается День народного единства. Поэтому, как и в любой другой официальный праздничный день, парковки на улицах Москвы будут бесплатными. Это касается в том числе парковок с тарифом в 380 рублей в час в дневное время", - сказал Ликсутов.

Заммэра напомнил, что плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам. "Просим водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и парковки. Не оставляйте автомобили в неположенных местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций", - добавил Ликсутов.

Он пояснил, что по всем вопросам, связанным с работой парковочного пространства, можно обратиться в единый контакт-центр "Московский транспорт".

День народного единства отмечают в России 4 ноября с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году - ключевом событии в истории Смутного времени в России (1598-1613 года). Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.

Теги
РоссияЛиксутов, Максим Станиславович
Реклама на ТАСС
Исследование: жители Москвы тратят на дорогу до работы около часа
При этом за пять лет в Москве выросло число тех, кто выбирает общественный транспорт и снизилось количество тех, кто добирается до работы на личном автомобиле, отмечает портал Seperjob.ru
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС