Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 4 ноября

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Парковка в Москве будет бесплатной в понедельник, 4 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"4 ноября в России отмечается День народного единства. Поэтому, как и в любой другой официальный праздничный день, парковки на улицах Москвы будут бесплатными. Это касается в том числе парковок с тарифом в 380 рублей в час в дневное время", - сказал Ликсутов.

Заммэра напомнил, что плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам. "Просим водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и парковки. Не оставляйте автомобили в неположенных местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций", - добавил Ликсутов.

Он пояснил, что по всем вопросам, связанным с работой парковочного пространства, можно обратиться в единый контакт-центр "Московский транспорт".

День народного единства отмечают в России 4 ноября с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году - ключевом событии в истории Смутного времени в России (1598-1613 года). Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.