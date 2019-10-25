Бесплатные экскурсии пройдут в Москве на фестивале "День народного единства"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогут посетить 30 бесплатных экскурсий, которые будут организованы с 28 октября по 4 ноября в рамках фестиваля "День народного единства", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Фестиваль "День народного единства" в этом году пройдет в столице со 2 по 4 ноября, но принять участие в его познавательной программе можно будет уже с начала следующей недели. С 28 октября и по 4 ноября в рамках фестиваля москвичей и туристов ждет 30 бесплатных познавательных прогулок", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что программа будет включать не только традиционные маршруты, такие как серия "Серебряный век" или "Традиции веселья", посвященная истории московских праздников и прогулки по столичным бульварам, но и новые проекты. Например, 31 октября в 12:00 мск начнется экскурсия "Необычная Москва Дяди Гиляя", маршрут которой взят из очерков писателя и краеведа столицы Владимира Гиляровского. Участники экскурсии зайдут на Константинопольское подворье, узнают, кто такие "кусочники" и как с ними боролся "банный люд", а также поговорят об истории реки Неглинки.

Еще одна новая прогулка "Московское кружево барокко" начнется 2 ноября в 16:00 мск, гостям мероприятия расскажут, чем нарышкинское барокко отличается от западноевропейского, где в Москве находился прообраз петербургского Петропавловского собора и какую церковь Наполеон хотел забрать в Париж. Уточняется, что для участия в экскурсиях надо зарегистрироваться на сайте "Гуляем по Москве", продолжительность каждой прогулки составляет 2-2,5 часа.

День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году - ключевом событии в истории Смутного времени в России (1598-1613 года). Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.