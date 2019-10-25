Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Заместители мэра Москвы ознакомились с условиями эксплуатации канатной дороги в Анкаре

В Москве планируют построить канатную дорогу, которая протянется над Химкинским водохранилищем от станции метро "Сходненская" до "Речного вокзала"

АНКАРА, 25 октября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов и вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе рабочей поездки в турецкую столицу ознакомились с условиями эксплуатации канатной дороги Анкары. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС заммэра Ликсутов.

"Приоритеты двух столиц практически одинаковы - развитие городского транспорта. Помимо развития тяжелого магистрального транспорта - метро, пригородное ж/д сообщение, трамвайные линии - есть еще дополнительные интересные виды транспорта, как, например, канатные дороги, - отметил он. - В Турции канатная дорога работает не с туристической целью, как в Москве, а с транспортной. Мы хотели приехать и посмотреть, как реализуется этот проект, какие впечатления у пассажиров, как он эксплуатируется в реальных условиях".

По словам Ликсутова, в ходе визита российской и турецким сторонам удалось обменяться новостями в области транспортного развития. "Цель нашего визита - ознакомиться с этим сегментом транспортной системы Анкары, встретиться с представителями метрополитена, которые управляют и подземкой и канатной дорогой, и обменяться новостями в области транспортного развития двух столиц", - добавил он.

Первая канатная дорога в Москве открылась 27 ноября 2018 года. Ее маршрут проходит над Москвой-рекой и связывает смотровую площадку на улице Косыгина со стадионом "Лужники". Власти Москвы объявили конкурс на строительство второй канатной дороги, которая протянется над Химкинским водохранилищем от станции метро "Сходненская" до "Речного вокзала".

Теги
ТурцияРоссия
Реклама на ТАСС
В Москве прокуроры добились погашения долга по госконтрактам на 300 млн рублей за два года
В столичной прокуратуре отметили, что на сегодняшний день неоплаченными остаются исполненные обязательства на сумму 37 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС