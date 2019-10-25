Заместители мэра Москвы ознакомились с условиями эксплуатации канатной дороги в Анкаре

АНКАРА, 25 октября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов и вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе рабочей поездки в турецкую столицу ознакомились с условиями эксплуатации канатной дороги Анкары. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС заммэра Ликсутов.

"Приоритеты двух столиц практически одинаковы - развитие городского транспорта. Помимо развития тяжелого магистрального транспорта - метро, пригородное ж/д сообщение, трамвайные линии - есть еще дополнительные интересные виды транспорта, как, например, канатные дороги, - отметил он. - В Турции канатная дорога работает не с туристической целью, как в Москве, а с транспортной. Мы хотели приехать и посмотреть, как реализуется этот проект, какие впечатления у пассажиров, как он эксплуатируется в реальных условиях".

По словам Ликсутова, в ходе визита российской и турецким сторонам удалось обменяться новостями в области транспортного развития. "Цель нашего визита - ознакомиться с этим сегментом транспортной системы Анкары, встретиться с представителями метрополитена, которые управляют и подземкой и канатной дорогой, и обменяться новостями в области транспортного развития двух столиц", - добавил он.

Первая канатная дорога в Москве открылась 27 ноября 2018 года. Ее маршрут проходит над Москвой-рекой и связывает смотровую площадку на улице Косыгина со стадионом "Лужники". Власти Москвы объявили конкурс на строительство второй канатной дороги, которая протянется над Химкинским водохранилищем от станции метро "Сходненская" до "Речного вокзала".