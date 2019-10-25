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Полиция задержала мужчину, который ограбил на улице москвичку на 1,3 млн рублей

Злоумышленник был ранее судим

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Подмосковье 29-летнего приезжего мужчину, который ограбил жительницу Москвы, вырвав у нее на улице сумку с деньгами и личными вещами на 1,3 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщила замруководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Екатерина Гузь.

По ее словам, в полицию с заявлением обратилась жительница столицы. "По словам потерпевшей, на Ясеневой улице к ней подбежал неизвестный и вырвал из рук сумку, в которой находились личные вещи, банковские карты и денежные средства, после чего скрылся на автомобиле. Ущерб составил более 1 350 000 рублей, - рассказала представитель ведомства. - В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное на территории Московской области задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний приезжий".

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж"), подозреваемый арестован.

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Россия
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