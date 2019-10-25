В ГИБДД Москвы призвали мотоциклистов отказаться от езды до следующей весны

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы призвала мотоциклистов с учетом наступления холодов не пользоваться мототранспортными средствами до следующей весны. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

"Мотоциклистам рекомендуется прекратить передвижение по улично-дорожной сети в условиях первого обледенения проезжей части, так как пользование двухколесным транспортом при первых заморозках может привести к ДТП и трагическим последствиям", - сказал представитель пресс-службы.