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В ГИБДД Москвы призвали мотоциклистов отказаться от езды до следующей весны

В Госавтоинспекции отметили, что использование мотоциклов при первых заморозках может привести к ДТП и трагическим последствиям

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы призвала мотоциклистов с учетом наступления холодов не пользоваться мототранспортными средствами до следующей весны. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

"Мотоциклистам рекомендуется прекратить передвижение по улично-дорожной сети в условиях первого обледенения проезжей части, так как пользование двухколесным транспортом при первых заморозках может привести к ДТП и трагическим последствиям", - сказал представитель пресс-службы.

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