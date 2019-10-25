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Более 90% пассажиров метро Москвы поддержали ароматизацию вагонов

В рамках нового проекта в трех поездах подземки тестируют оборудование по ароматизации воздуха с запахом сакуры, имбиря и свежескошенной травы
Описание
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Московский метрополитен провел опрос среди пассажиров об ароматизации вагонов запахами сакуры, имбиря и свежескошенной травы. Более 90% опрошенных предпочли бы ароматизированный вагон обычному, сообщили ТАСС в пресс-службе метро.

"Чтобы узнать мнение пассажиров, мы в течение месяца проводили опросы. Наши сотрудники задавали вопросы пассажирам, рассказывали, что мы тестируем оборудование, и просили оценить проект. Более 90% его поддержали и предпочли бы ароматизированный вагон обычному, выше всего оценили аромат "Сакура", за него проголосовали почти 100% опрошенных. Кроме того, большинство посетителей нашего флагманского магазина метро считает, что ему нужен фирменный аромат", - процитировали в пресс-службе замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.

В рамках нового проекта оборудование по ароматизации воздуха разместили в трех поездах на Филевской линии и во флагманском магазине метрополитена на станции "Маяковская". В магазине и одном из составов пассажиры могут почувствовать запах имбиря, в двух других поездах - ароматы сакуры и свежескошенной травы.

Оборудование, размещенное в вагонах и магазине, сертифицировано, а тестируемые ароматы безопасны для пассажиров с аллергией, отметили в пресс-службе.

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