В Москве прокуроры добились погашения долга по госконтрактам на 300 млн рублей за два года

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Московская прокуратура добилась погашения задолженности перед бизнесом по госконтрактам на 300 млн рублей за два года. Об этом сообщил столичный прокурор Денис Попов на заседании Общественного совета при прокуратуре Москвы по защите малого и среднего бизнеса.

"Системная работа бизнес-сообщества в тесном контакте с Главным контрольным управлением Москвы способствовала выплате добросовестным поставщикам и подрядчикам порядка 300 млн рублей за два последних года", - сказал Попов.

За просрочку и нарушение порядка оплаты 260 должностных лиц привлечены дисциплинарному и административному наказанию, двое дисквалифицированы. Как отметил Попов, на сегодняшний день неоплаченными остаются исполненные обязательства на сумму 37 млн рублей. "Основная задолженность приходится на заказы в сфере ЖКХ и культуры", - сказал он.

По словам Попова, в этом году в сфере защиты прав предпринимателей вскрыто почти 1,5 тыс. нарушений, более 450 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Как сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, за 2018 год было возбуждено 221 административное дело по ст. 7.32.5 КоАП РФ ("Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), по ним наложены штрафы на сумму 44,7 млн рублей. Половина из них - по административным делам, возбужденным прокуратурой. За 2019 год таких штрафов наложено 113. "Видим, что здесь есть тенденция к повышению дисциплины заказчиков, потому что все понимают, что ни один сегодня контракт не уходит из-под внимания органов прокуратуры и органов внутреннего контроля Москвы", - сказал Данчиков.