Гидрометцентр советует автовладельцам Москвы сменить летнюю резину на зимнюю

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Автовладельцам Москвы стоит сменить летнюю резину на зимнюю на выходных в связи с резким похолоданием на следующей неделе, возвращения аномального тепла не прогнозируется. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Водителям нужно задумываться о смене шин на автомобилях. В субботу и воскресенье, если есть время, имеет смысл уже переобуться", - сообщил он.

По словам Вильфанда, тепло в столице закончится уже на следующей неделе и возвращения нынешних температур около 12-14 градусов не прогнозируются.

Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла. Понедельник (28 октября) станет переходным днем, "когда и днем и ночью примерно одинаковая температура - от 7 до 12 градусов". Ожидается облачная погода и небольшой дождь.