Организаторы "Русского марша" сообщили, что мэрия Москвы согласовала проведение акции

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Столичные власти согласовали проведение ежегодного шествия националистов "Русский марш" в районе Люблино на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в незарегистрированной партии "Третья альтернатива", представители которой выступают организаторами мероприятия.

"Мэрия Москвы согласовала проведение "Русского марша" 4 ноября в Люблине по улице Перерва в 12:00 представителям незарегистрированной партии "Третья альтернатива" Владимиру Бурмистрову и Дмитрию Голикову, которые выступают официальными организаторами. Также мэрия предложила заявителям от Института национальной политики в лице Дмитрия Михайлова, которые также подавали уведомление, принять участие в марше совместно с представителями "Третьей альтернативы". Дмитрий Михайлов направил официальное уведомление в мэрию с согласием принять участие в марше", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в мэрию были поданы ряд других уведомлений от разных политических формаций на проведение марша, все они были отклонены. "Информация от том, что националистам Москвы отказали в проведении "Русского марша", является неверной. Одно уведомление от незарегистрированной партии "Третья альтернатива" официально согласовано с мэрией", - подчеркнул представитель партии.

Марш в Люблине начнется в 12:00 и пройдет от улицы Перервы, д. 62, к. 3, до Люблинской улицы, д. 157. Количество участников - до 5 тыс. человек. Официальным комментарием мэрии Москвы ТАСС пока не располагает.