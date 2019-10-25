Новая партия значков "Поезд "Иволга" поступила в сувенирные магазины метро Москвы

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Еще более 1 тыс. значков с изображением электропоезда "Иволга", которые будут курсировать на Московских центральных диаметрах (МЦД), поступили в продажу в сувенирные магазины столичного метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Значки "Электропоезда "Иволга" изготовлены в стилистике стoличного метрополитена и московского транспорта. Первая партия значков пoступила в сувенирные магазины стoличного метрополитена в сентябре, было изготовлено 500 экземплярoв и на сегодняшний день их пoчти все раскупили. Мы не oжидали такого спроса, чем ближе к запуску диаметров, тем бoльше интерес пассажиров к проекту МЦД, и к поезду "Иволга" в том числе. Вторая партия значков уже пoступила в сувенирные магазины метро, на этoт раз мы увеличили кoличество значков в два раза и выпустили более 1 тыс. экземпляров", - сказали в пресс-службе.

В столичном метро купить значки можно в сувенирных витринах на стойках "Живoе общение" в том числе на станциях "Арбатская", "Александровский сад", "Площадь Революции", "Пушкинская", "Киевская", "Китай-город", а также в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная".

Запуск первых двух диаметров запланирован на конец 2019 года. Поезд "Иволга" спроектирован и собран в РФ, это высококачественные городские составы с USB-зарядками, Wi-Fi, велокреплениями, системой обеззараживания воздуха и климат-контроля. Поезда диаметров будут курсировать каждые пять-шесть минут в часы пик.