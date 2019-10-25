Объем выручки IT-отрасли Москвы по итогам года составит около 4 трлн рублей

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Объем выручки IT-отрасли Москвы составит около 4 трлн рублей по итогам 2019 года, сообщил мэр Сергей Собянин, отметив, что IT-отрасль в столице набирает обороты.

Мэр посетил технопарк "Горизонт", который является головным офисом IT-холдинга IBS Group. Как отмечается в материалах пресс-службы мэра, официальный статус московского технопарка "Горизонт" получил 20 июня 2019 года. Собянин поблагодарил руководство технопарка за вклад в развитие IT-отрасли Москвы. "В целом неплохо компания развивается, я благодарен компании, что они активно участвуют в городской жизни, много программ интересных", - сказал столичный градоначальник.

Он отметил, что IT-отрасль с каждым годом набирает обороты, растет ее значение для жизни города. "В этом году уже объем этой отрасли составит около 4 трлн. Каждый 10-й работающий в Москве работает в IT-отрасли. Необязательно в IT-компаниях, но по этому направлению в других компаниях, в промышленности, финансовом секторе, в медиа и так далее. Мы видим даже по количеству набора людей - за этот год количество вакансий увеличилось на 25%", - сказал Собянин.

Мэр добавил, что власти города продолжат поддерживать развитие технопарков. "Мы поддерживали и будем поддерживать развитие технопарков в целом, и IT-технопарков в том числе", - отметил Собянин.

Собянину в технопарке продемонстрировали систему массового набора персонала для крупных сетевых компаний "Цифровой HR". Как говорится в материалах пресс-службы мэра, внедрение такой системы позволяет нанимать до 5 тыс. человек в неделю, на что ранее при аналогичных ресурсах кадровой службы требовалось 1,5 месяца. Кроме того, отмечается, что благодаря автоматизации производительность труда сотрудников возрастает в шесть раз.

По информации пресс-службы, в 2018 году суммарная выручка компаний IT-отрасли Москвы увеличилась на 7,4% по сравнению с 2017 годом и составила 3,8 трлн рублей - 70% от суммарного показателя по России. По итогам 2019 года ожидается, что рост составит 7,5%, а выручка превысит 4 трлн рублей. Вклад IT-отрасли в ВРП Москвы составил 5,9%. Кроме того, отмечается, что в настоящее время в столице в сфере информационных технологий и связи работают свыше 50 тыс. компаний, в которых трудятся порядка 320 тыс. человек. Помимо этого, в Москве действуют 36 технопарков, в которых трудятся свыше 59 тыс. человек.