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Москвичей предупредили об осложнении движения на дорогах вечером в пятницу

Автомобилистам рекомендуют выезжать за город после 19:30

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы прогнозирует в пятницу осложнение движения по направлению в область в вечерний час пик, сообщается в пятницу в аккаунте учреждения в Twitter.

"Сегодня пятница, ранний час пик. Если не успеете уехать с работы или на дачу (или с работы на дачу - погода располагает) до 16:00-16:30, стоит отложить время выезда до 19:30-20:00", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для поездок лучше выбрать городской транспорт, а путешествия на личных автомобилях рекомендуется планировать заранее.

ЦОДД прогнозирует затруднения на Бульварном и Садовом кольцах, Третьем транспортном кольце в районе Автозаводской улицы, Тульской и Нижнегородской эстакад. Плотно будет на вылетных магистралях в сторону области, особенно на Волоколамском, Ленинградском и Щелковском шоссе и на проспекте Мира.

На внешней и внутренней сторонах МКАД медленно будут ехать автомобили в районе Бесединского моста и Волоколамского шоссе. Заторы возможны и на внутренней стороне возле Варшавского шоссе.

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Россия
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