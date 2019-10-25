Члены ОП Москвы предложили в шесть раз снизить порог подписей для регистрации кандидатов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Члены Общественной палаты (ОП) столицы предложили снизить обязательное число подписей для регистрации кандидатом в Москве с 3% до 0,5%, а также отменить санкции за незначительные помарки и ошибки в документах. Об этом сообщил в пятницу в телеграм-канале зампредседателя ОП Москвы Алексей Венедиктов.

"По итогам летней выборной кампании, на совете Общественной палаты Москвы мы приняли решение сформулировать рекомендации в адрес законодателей, - что желательно модернизировать в избирательной системе. Владимир Рыжков, член моей комиссии по развитию гражданского общества, представил мне проект рекомендаций из 10 пунктов, которые я вынес на голосование среди всех членов комиссии. 23 человека из 23 проголосовали, я благодарен им за оперативность и работу", - написал Венедиктов.

Он уточнил, что восемь пунктов из 10 были поддержаны большинством, в частности следующие: организовать сбор подписей за кандидатов в электронном виде; снизить порог подписей, необходимых для регистрации кандидата, до 0,5% (сейчас он составляет 3% - прим. ТАСС) от числа избирателей в округе; отказаться от требования собственноручного внесения избирателем даты, а также от запрета заполнять сведения об избирателях третьим лицом; увеличить допустимый избыток представляемых подписей.

Также было поддержано решение обязать органы МВД при сверке данных в подписных листах предоставить кандидатам полную информацию - в чем именно состоит найденное несоответствие; считать заключения графологической экспертизы действительными, только если проверка подписей проводится в присутствии кандидата или его представителя; закрепить в законе, что кандидат имеет право донести в избирательную комиссию любой недостающий документ, кроме некоторых специально перечисленных (заявление о согласии баллотироваться и т.д.); отменить санкции за незначительные помарки, ошибки в документах и ошибки нотариусов.

"Два предложения в процессе голосования не набрали большинства голосов. Предложение вернуть избирательный залог поддержало 39%. За предложение организовать сбор подписей за кандидатов в специально установленных местах под контролем определенных избирательных комиссий проголосовало 43%. После обсуждения полученных результатов на заседании Общественной палаты, председатель палаты направит их в адрес 45 депутатов Московской городской думы, сенатору от Москвы в Совете Федерации, депутатам от Москвы в Государственной думе и мэру Москвы, а также в справочном порядке руководству Центризбиркома и Мосгоризбиркома", - сказал Венедиктов.