МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Автомобильные пробки в Москве достигли восьми баллов в вечерний час пик пятницы. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 17:00 мск.

Согласно данным интерактивной карты пробок, наибольшие затруднения наблюдаются на внутренней стороне МКАД. Кроме того, обе стороны Третьего транспортного и Садового колец практически не двигаются. Сильные затруднения наблюдаются на центральных улицах города - Моховой, Новом Арбате, Солянке, Тверской, Кремлевской, Москворецкой, Серебрянической набережных.

Ранее в столичном Центре организации дорожного движения призвали водителей отказаться от личного транспорта в пятницу из-за возможных пробок. В учреждении прогнозируют затруднения на вылетных магистралях в сторону области, особенно на Волоколамском, Ленинградском и Щелковском шоссе и на проспекте Мира. На внешней и внутренней сторонах МКАД медленно будут ехать автомобили в районе Бесединского моста и Волоколамского шоссе. Заторы возможны и на внутренней стороне возле Варшавского шоссе.