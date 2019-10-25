Число ГУПов в Москве сократилось почти в семь раз за девять лет

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Количество государственных унитарных предприятий (ГУП) в Москве с 2011 года сократилось практически в семь раз, что положительно сказывается на развитии конкуренции в столице, сообщили в пятницу в пресс-службе комплекса экономической политики Москвы, подводя итоги участия представителей администрации города в конференции "Антимонопольное регулирование в России".

"Мы сокращаем количество предприятий, акционерных обществ, в которых город имеет долю, потому что считаем, что хозяйствование государства в рыночных условиях на конкурентных рынках действительно не нужно. За последние девять лет количество ГУПов сократилось практически в семь раз: с 400 на январь 2011 года до 60 на 1 октября 2019", - цитирует вице-мэра Москвы Владимира Ефимова пресс-служба комплекса экономической политики Москвы.

По его словам, ГУПы имеют свои минусы, работают несколько по иным правилам, вместе с тем, в ряде случаев они нужны с точки зрения оперативного управления объектами городского хозяйства. "В перспективе ГУПов будет единицы, они будут функционировать исключительно как инструмент управления городским имуществом. Ни в каких других сферах нам это не нужно", - отметил Ефимов.

Он добавил, что невозможно создать ГУП, который занял бы монопольное положение, если рынок конкурентный. "Конкуренция для нас - это источник ресурсов, знак качества при достижении основных целей экономической политики города", - заключил вице-мэр.