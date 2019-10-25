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Движение автотранспорта на Волгоградском проспекте в Москве восстановлено

Перевернувшуюся цистерну эвакуировали с проезжей части

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Движение автотранспорта на Волгоградском проспекте в Москве полностью восстановлено после ДТП с грузовиком с сжатым газом. Об этом в пятницу сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"Цистерну эвакуировали с проезжей части, коммунальные службы промывают дорожное полотно, - говорится в сообщении. - Движение на Волгоградском проспекте полностью восстановлено".

Ранее сообщалось, что движение по проспекту ограничено в обе стороны из-за перевернувшегося грузовика с сжатым газом. В результате аварии пострадавших нет.

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