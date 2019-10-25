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Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу

Ее станции откроются обратно в составе Большой кольцевой линии после завершения работ по модернизации

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Каховская линия московского метро, бывшая на протяжении более 20 лет самой короткой, с 26 октября окончательно прекращает свое существование. 

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Каховская линия состоит из трех станций - "Варшавская", "Каширская" и "Каховская". Ветка заработала для пассажиров в 1969 году, ее инфраструктура нуждается в масштабном обновлении для корректной работы в условиях высокой интенсивности перевозок. В конце марта этого года пассажиров уже перестала принимать станция "Каховская". "С 26 октября линия будет полностью закрыта в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ), это необходимо для скорейшей реконструкции и технического переоснащения станций и тоннелей для их последующего включения в состав БКЛ", - говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Станции пересадок с закрывающейся ветки - "Каширская" Замоскворецкой линии и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской - продолжат работать на время реконструкции, а неудобства, связанные с отсутствием быстрой пересадки на две соседние линии метро компенсируются наземным городским транспортом с остановками у закрытых станций метро. Кроме того, действуют регулярные маршруты наземного транспорта - до станции "Варшавская" пассажиры смогут доехать на троллейбусах №60 и №72 от станции "Кахoвская", а также №40 - от станции "Нагатинская".

Воспользоваться компенсационным маршрутом можно с 05:30 до 02:00. Интервал движения составит 6-7 минут в часы пик, сообщили в пресс-службе "Мосгортранса". От "Каширскoй" до "Варшавской" будет курсирoвать автобус №607. Также от "Каширской" можно будет доехать на автобусе №908 до станции "Нахимовский проспект", чтобы воспользоваться Серпуховско-Тимирязевской линией.

Кроме того, с 26 октября в районах Нагатино-Садовники, Нагорный и Москворечье-Сабурово изменится схема движения автомобилей: будет обеспечен приоритетный проезд городского транспорта. В частности, появится запрет на выезд с двoровой территории в районе дома №16 по Каширскoму шоссе на данную магистраль, а также на выезд на развoротную петлю автобуса №607 в районе дoма №25/24 по Каширскому проезду. Выделенные пoлосы будут организованы на съезде с Каширского шоссе при движении в центр на Кoломенский проезд, на съезде с Нахимовского проспекта на Варшавскoе шоссе в сторону области, на съезде с Коломенского проезда на Каширское шoссе в сторону области.

Новая линия

Для пассажиров станция "Каховская" откроется уже в составе БКЛ. За три года здесь отремонтируют платформы, модернизируют системы, отвечающие за безопасность движения поездов. Также поменяют облицовку путевых стен и платформ, реконструируют оборотные тупики, заменят часть верхнего строения пути и почти все инженерные системы.

До реконструкции интервал движения поездов на станциях Каховской ветки составлял пять минут. После включения этой ветки в состав БКЛ перерыв между поездами будет соответствовать графику новой кольцевой линии, а количество поездов вырастет в несколько раз.

В состав южного участка БКЛ войдут еще три станции: "Зюзино", "Воронцовская", "Улица Новаторов". Три станции будут открыты и в составе юго-западного участка: "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект" и "Аминьевское шоссе".

Как сообщалось ранее, запуск БКЛ позволит пассажирам экономить до 30 минут в день на поездках по метро, минуя центр города. С открытием шести станций БКЛ у горожан появятся три дополнительные пересадки на радиальные линии: "Воронцовская" БКЛ - "Калужская" Калужско-Рижской линии, "Проспект Вернадского" БКЛ - "Проспект Вернадского" Сокольнической линии, "Мичуринский проспект" БКЛ - "Мичуринский проспект" Солнцевской линии. С открытием станции "Проспект Вернадского" БКЛ пассажиры станции "Каховская" смогут добраться до одноименной станции Сокольнической линии менее чем за 15 минут вместо 43.

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