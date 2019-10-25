Фестиваль семейных любительских театров соберет в Москве 17 коллективов из регионов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Участниками пятого Всероссийского фестиваля семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом", который пройдет в Москве с 26 по 28 октября, станут 17 театров из разных регионов России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор фестиваля Вячеслав Науменко.

"Заявок у нас было порядка 50, они обрабатывались, отбирались. На данный момент в программу вошло 17 заявок. Это 17 миниспектаклей, которые будут представлять разные регионы России от Карелии до Петропавловска-Камчатского", - сказал он.

По его словам, фестиваль открыт для театров как из России, так и из других стран. "Время от времени принимают участие гости из-за рубежа, в этом году ими стали семейный любительский театр из Лимассола (Кипр), это очень театральный город. Семья оттуда сделала изумительный спектакль "Где наши папы", в нем рассказывается о том, что отцам часто приходится выполнять военный долг, и это показано глазами детей", - поделился Науменко.

Гендиректор рассказал, что театры будут награждать в 12 номинациях. "С учетом того, что в этом году отмечается 220-летие А. С. Пушкина, у нас есть специальная номинация за спектакль по произведениям писателя", - добавил он.

Помимо конкурса, участников ждет насыщенная образовательная программа. В один из дней фестиваля семьи с самого утра и до вечера будут проходить обучение в Театральном институте имени Бориса Щукина. Завершит фестиваль церемония награждения и торжественное закрытие в Московском государственном академическом детском музыкальном театре им. Н. И. Сац.

Как рассказал Науменко, на фестиваль в основном приезжают семьи - победители региональных фестивалей. "Наш фестиваль не просто театральный, а семейно-театральный, поэтому, в первую очередь, мы смотрим не на исполнительский уровень, а на то, насколько театр помогает развиваться отношениям в семьях. Даже если участники не очень что-то умеют с точки зрения театральной профессии, взаимоотношения в семье помогают им нарабатывать эти навыки", - отметил он, добавив, что одной из важных номинаций на смотре является как раз номинация "самая дружная семья".