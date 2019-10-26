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Теплая погода без осадков сохранится в Москве в субботу

Температура воздуха днем поднимется до 14 градусов тепла

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков ожидается в субботу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве и Московской области воздух прогреется до 14 градусов, ночью в столице похолодает до 9 градусов, по области - до 6 градусов.

В субботу в Московском регионе продолжает действовать желтый уровень опасности из-за порывистого ветра. Согласно данным Гидрометцентра, 26 октября ожидается юго-западный ветер 6-11 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 748 мм ртутного столба.

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Россия
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