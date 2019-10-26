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Из офиса на севере Москвы украли сейф с 4 млн рублей

Полицейские установили, что неизвестный отжал окно на втором этаже дома и проник внутрь

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Неизвестный украл на севере Москвы из офиса сейф, в котором находились 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичной полиции.

"25 октября в ОМВД поступило сообщение о срабатывании сигнализации в помещении офиса компании по адресу: Москва, улица З. и А. Космодемьянских, дом 35/1. Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестный, отжав пластиковое окно на втором этаже дома по указанному адресу, проник в помещение офиса № 5, откуда совершил кражу сейфа, в котором находились 4 млн рублей, а затем скрылся", - сказали в главке полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

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Россия
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