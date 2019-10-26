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Центр обеспечения мобильности пассажиров в Москве сопроводил 1 млн человек за шесть лет

Сотрудники центра помогают слабовидящим, пожилым и инвалидам безопасно и комфортно передвигаться в метро, могут сопроводить их до электричек, культурных и социальных объектов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Почти 1 млн человек получили помощь от сотрудников столичного Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) с октября 2013 года, когда служба была образована. Об этом сообщается в субботу на сайте мэра и правительства столицы.

"Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров с начала года оказали помощь 90 тыс. пассажиров. А за все время работы службы они сопроводили почти миллион человек. В этом году ЦОМП отмечает шесть лет со дня основания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обратиться к сотрудникам центра за помощью могут слабовидящие, пожилые, инвалиды-колясочники, члены многодетных семей и другие категории граждан. Инспекторы ЦОМП помогают обратившимся максимально безопасно и комфортно передвигаться в метро, а также могут сопроводить до электричек, поездов дальнего следования, "Аэроэкспрессов", автостанций, до культурных и более 90 социальных объектов.

Всего в Центре обеспечения мобильности пассажиров работают около 300 сотрудников, которые помогают пассажирам с 07:00 мск до 20:00 мск.

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