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На востоке Москвы у бизнесмена украли со стоянки машину за 6 млн рублей

Инцидент произошел на Измайловском шоссе

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Неизвестный украл у бизнесмена с автостоянки машину Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 6 млн рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"25 октября в отдел полиции от генерального директора компании поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4 Г-Д. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с автостоянки по указанному адресу неизвестный совершил кражу машины Toyota Land Cruiser 200, находившейся в лизинге. Материальный ущерб составил около 6 млн рублей", - сказали в главке.

По данному факту проводится проверка.

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Россия
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