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Бизнес-тренинги для школьников и студентов начинаются в Москве 26 октября

Прошедшие строгий отбор участники будут учиться генерировать бизнес-идеи для реализации собственных стартапов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Московские школьники и студенты смогут принять участие в бесплатном образовательном проекте "Бизнес-уик-энд", второй поток которого открывается в эту субботу тренингом "Дверь в предпринимательство", сообщается в субботу на сайте мэра и правительства столицы.

"Обучение будет проходить в несколько этапов. В течение двух месяцев школьники и студенты, прошедшие строгий отбор, будут учиться генерировать бизнес-идеи для реализации собственных стартапов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 27 октября в рамках проекта начнется серия однодневных тренингов с участием известных представителей бизнеса, встречи будут проходить по воскресеньям до конца года в технопарке "Нагатино", желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Кроме того, участники получат доступ к онлайн-библиотеке видеокурсов и вебинаров, смогут выполнять интерактивные домашние задания. Тысяча наиболее сильных учеников впоследствии продолжит обучение в акселераторе.

Проект "Бизнес-уик-энд" начался в октябре 2018 года. "За это время в тренингах приняли участие около 24 тыс. школьников и студентов. По итогам акселератора 150 перспективных ребят получили поддержку города, включая менторство авторитетных предпринимателей", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

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