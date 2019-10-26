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Некрасовскую линию метро в Москве достроят к 15 декабря

Заммэра Москвы Марат Хуснуллин рассчитывает, что до конца года вся линия будет запущена для пассажиров

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Строительство второго участка Некрасовской линии московского метро со станциями "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная" завершится к 15 декабря, до конца года вся ветка "поедет" с пассажирами, сообщил в субботу журналистам з.

Ранее для пассажиров был открыт первый участок со станциями "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка. "Мы фактически завершаем строительные работы на оставшихся станциях к 15 декабря, пока у нас получается по графику. Мы добавили более 1 тыс. человек в ночную смену. Рассчитываем, что до конца года вся линия будет запущена для пассажиров", - сказал он.

Технический пуск первого участка был проведен 31 августа 2018 года. После запуска второго участка Некрасовская линия станет одной из самых длинных среди строящихся сейчас в столице - более 15 км. На ней расположатся восемь станций: "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Две из них станут пересадочными - "Нижегородская" с пересадкой на Большую кольцевую линию метро (БКЛ) и "Косино" - на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.

После открытия Некрасовской линии метро ожидается улучшение транспортного обслуживания порядка 800 тыс. человек.

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