Станции закрытой Каховской линии метро в Москве вновь заработают в 2022 году

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Станции "Варшавская", "Каширская" и "Каховская" Каховской линии московского метро, которая прекратила свое существование 26 октября, откроются в составе Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2022 году, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Линия морально и физически устарела, придется ее строить почти заново, мы оставляем только тоннели. Будет новая система электроснабжения, электрооборудование, новые станции видеонаблюдения, новые системы вентиляторов, новая отделка. Фактически мы строим полноценно две новые станции и перегон, и планируем полностью этот участок открыть в 2022 году, чтобы уже закрыть южный участок [БКЛ]", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что также столичные власти рассчитывают приблизить ввод восточного участка БКЛ, куда войдут станции "Текстильщики" и "Печатники", с 2023 на 2022 год. Таким образом, в 2022 году Большая кольцевая линия метро может полностью замкнуться.

В субботу Каховская линия московского метро, бывшая на протяжении более 20 лет самой короткой, окончательно прекратила свое существование. Департамент транспорта сообщал, что запустят ее уже только в составе в Большой кольцевой линии после масштабной модернизации всех станций в 2021 году.

Каховская линия состоит из трех станций - "Варшавская", "Каширская" и "Каховская". Ветка заработала для пассажиров в 1969 году, ее инфраструктура нуждается в масштабном обновлении для корректной работы в условиях высокой интенсивности перевозок. В конце марта текущего года станция "Каховская" уже перестала принимать пассажиров.