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В башне "Око" в "Москва-Сити" произошло задымление в ресторане

Источник в экстренных службах сообщил, что из ресторана самостоятельно эвакуировались 10 человек

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Небольшое задымление произошло на 84-м этаже башни "Око" делового центра "Москва-Сити". Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В Башне "Око" на 84-м этаже в ресторане происходил процесс приготовления пищи, вследствие чего возникло слабое задымление. Помещение проветрено, возгорания нет", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что из ресторана самостоятельно эвакуировались 10 человек персонала. Пострадавших нет.

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